Devlet desteğiyle başladı: Kendi işini kurdu

Hayvan sayısını arttıran ve köyünde kurduğu tesisle başarıya imza atan Adem Yayla, bu işe girdikten sonra köy halkına örnek oldu.





Kendi işinin patronu olarak çalıştığı için daha mutlu olduğunu söyleyen Yayla, özellikle herkesin rahatlıkla yapabileceği bu işin kendisine göre kolay olduğunu da söyledi.





Yıllar önce aldığı 37 koyunla girdiği sektörde şu anda 136 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.