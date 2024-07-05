Devlet korumasındaki deniz çayırlarını söken operatöre dudak uçuklatan ceza

Balıkesir'in Erdek ilçesinde koruma altındaki deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili inceleme tamamlandı. Deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza kesildi.

1 / 11 Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde 7 ev sahibi kıyı temizliği yaptırmak istemiş ve 16 bin lira karşılığında iş makinesi kiralayarak koruma altındaki deniz çayırlarının yok edilmesine neden olmuştu.

2 / 11 Daha sonra Balıkesir Valiliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

3 / 11 Konu ile ilgili görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerinin ardından çalışmalarını tamamladı.

4 / 11 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, iş makinesi operatörü T.E.'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları içeren 20. maddesinin "k" bendi uyarınca, deniz çayırlarını söktüğü gerekçesiyle 774 bin lira ceza kesildi.

5 / 11 Deniz çayırlarının yok edilmesine sebep olan ev sahipleri hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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