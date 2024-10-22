Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enerjide hedef şamliyonlar ligi
Enerjide dönüşümün yol haritasını açıklayan Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 31 bin megavat olan rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 2035’te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için 80 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, iletim şebekelerine yapılacak harcamalarla birlikte 11 yılda yapılması gereken toplam yatırım tutarının 108 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bayraktar, “Enerjide hedef şampiyonlar ligi” dedi.
Hain yaşadı hain öldü!
Türkiye’nin şimdiye kadar gördüğü en büyük hain olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kaçtığı ABD’de 83 yaşında öldü. Elebaşının ölümünü gizlemek isteyen örgütte, ilk günden kavga başladı. Gülen'in gömüleceği yerle başlayan kavga, örgütün servetinin paylaşımıyla devam etti. Elebaşları, Gülen'in yerine geçmek için de kavgaya tutuştu.
Mourinho İsmail Kartal'ı aratıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 7 puan kaybı yaşayarak puan cetvelinde 4. sıraya geriledi. Sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, geçen sezona 8'de 8'le başlayan İsmail Kartal'ın ortaya koyduğu performansın çok uzağında kaldı.