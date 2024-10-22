Devlete millete İslam’a ve nesillere ihanet etti: Hain yaşadı hain öldü

Enerjide hedef şamliyonlar ligi

Enerjide dönüşümün yol haritasını açıklayan Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 31 bin megavat olan rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 2035’te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için 80 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, iletim şebekelerine yapılacak harcamalarla birlikte 11 yılda yapılması gereken toplam yatırım tutarının 108 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bayraktar, “Enerjide hedef şampiyonlar ligi” dedi.