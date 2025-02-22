Dışişleri Bakanı Fidan Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camisi'ni ziyaret etti: Gençlere öğütler verdi

Bakan Fidan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.