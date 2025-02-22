Dışişleri Bakanı Fidan Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camisi'ni ziyaret etti: Gençlere öğütler verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika ziyaretinde Johannesburg şehrinde yer alan; Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in desteğiyle inşa edilen ve TİKA tarafından yenilenen Nur'ul Hamidiye Camisi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelip öğütler veren Bakan Fidan, cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Güney Afrika ziyaretinde 19'uncu yüzyıl ortalarında inşa edilen ve 1980'de kültürel miras statüsüne alınan Johannesburg'taki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilen Nur'ul Hamidiye Camisi'ni ziyaret etti.
Fidan, camide cemaatle ve çocuklarla bir araya geldi. Camide Güney Afrikalı vatandaşlarla sohbet eden Fidan, cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Bakan Fidan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretten dikkat çeken kareler;
NUR'UL HAMİDİYE CAMİSİ'NİN TARİHİ
1884 yılında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in desteğiyle inşa edilmiştir. Şehrin en işlek caddelerinden Long Street'te bulunan cami, kapısında dalgalanan Türk bayrağıyla dikkat çeker.
400 kişilik kapasitesiyle, özellikle cuma ve vakit namazlarında cemaat sokağa taşmakta ve bu durum turistlerin ilgisini çekmektedir.
2008'den bu yana Türkiye ile yakın ilişkiler geliştiren cami, 2015 yılında TİKA tarafından restore edilmiştir.
Günümüzde, ümmetin her köşesinden Müslümanlara hizmet vermeye devam etmektedir.