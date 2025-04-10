Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla ‘Narko Hançer' operasyonu yapıldı: 3 buçuk kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bölgenin fiziki şartları nedeniyle polisin hareket kabiliyetini sınırlayan yapıdaki Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesişimindeki metruk binalar ve ara sokaklarda, uyuşturucu tacirleri, sokak satıcıları ve yakalanmamak için bu yerleri mesken tutan şüphelilere yönelik 300 polisin katılımıyla ‘Narko Hançer' uygulaması gerçekleştirildi.