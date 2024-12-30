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Diyarbakır'da 'Bungalov Sarmalı': Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar

Diyarbakır'da 'Bungalov Sarmalı': Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar

09:5830/12/2024, Pazartesi
DHA
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<p>İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek kişileri dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren şüphelileri tespit etti.</p>
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek kişileri dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren şüphelileri tespit etti.

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda yüzlerce kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2 milyar 147 milyon 983 bin TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şüphelilerin banka, ödeme kuruluşları ve kripto para şirketlerindeki hesaplarında; toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.

8 şüpheli serbest

Ülke genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ederek nitelikli dolandırıcılık yapan ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklayan şüphelilere yönelik Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya'da 'Bungalov Sarmalı' operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. 

Ayrıca şüphelilere ait 6 otomobil ile 1 motosiklete el konularak emniyet otoparkına çekildi.

Bu araçların piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtildi. 

#Diyarbakır
#Dolandırmak
#İstanbul

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