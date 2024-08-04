Diyarbakır'da güzellik merkezlerine 'Baypas' baskını: 7 tutuklama

Ekipler, farklı noktalardaki güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonlarını takibe aldı. 2 aylık teknik takipte 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' işletmecilerinin ve çalışanlarının 33 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.