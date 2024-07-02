Diyarbakır'da koku ihbarından ceset çıktı: Eve giren sağlık ekibi fenalaştı

OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK





Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi.