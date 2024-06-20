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Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar: Minare evin üzerine düştü

23:02 - 20/06/2024 جمعرات
DHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği cami minaresi bitişiğindeki evin üzerine düştü.

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Hazro ilçesine bağlı Sarıcanak Mahallesi'nde akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. 

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Rüzgarda mahalle camisinin minaresi, bitişiğindeki evin üzerine devrildi. 

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 Olayda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Bölgeye sevk edilen Hazro Belediyesi'ne ait iş makinesi, temizlik çalışması yaptı. 

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İlçeye bağlı Uzunçam mezrasında da ağaçlar gövdelerinden kırılırken bazı evlerin çatıları uçtu, tarladaki bir römork da devrildi. 

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#Diyarbakır
#Minare
#Rüzgar
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