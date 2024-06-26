Diyarbakır'da örtü yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale

Çermik ilçesinin kırsal Günaşan, Dikyol ve Pamuklu mahalleleri arasındaki bölgede öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

1 / 9 Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

2 / 9 İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

3 / 9 Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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