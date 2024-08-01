Diyarbakır'da tarihi surlara İsmail Haniye'nin posteri asıldı

Diyarbakır'da bir grup, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini tarihi surlara astı.
Kentte bir grup, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini, tarihi surlara astı.
Posterin üzerinde, 'Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız' yazısının olduğu görüldü.