Diyarbakır’da yıldırım düşme anı kamerada

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Ergani ilçesinde araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.
Yağışla birlikte gök gürültüsü etkili olurken, Ergani ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi’nde araziye yıldırım düştü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.