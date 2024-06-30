Doğum gününde LGS'den tam puan aldığını öğrenen depremzede Kerem, doktor olmak istiyor

Anne Arzu Ateş de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.





Deprem nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden anne Ateş, "Zor bir süreçti ama çalışmayı bırakmadılar. Depremlerin ardından nereye gideceğimiz belli değilken, oğlum ilk önce kitaplarına ve laptopuna sarıldı. Çok mutluyuz, onun için en iyisini istiyoruz. Şu anda oğlumun hedefinde Ankara Fen Lisesi var." diye konuştu.