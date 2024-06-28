Doğumda vücudunda unutuldu: Ağrılar içinde yaşadı! 10 ay sonra fark edildi

Çocuğun çıkışını yapabilmek için paranın tamamını yatırmamı istediler. 12. gün çocuğu bıraktılar o süreçte her gün Sultanbeyli'ye gidiyordum, eşim süt sağıyordu süt götürüyordum. Çocukta sarılık hastalığı vardı bu sefer Ümraniye'de bir hastaneye götürdük. kontrolleri yapıldı ilaç tedavisi uygulandı. Yaklaşık bir ay sürdü iyileşmesi. Huzursuzuz çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Başhekimliğe gittik bize ameliyat masrafı, çocuk masrafları için 300 bin liralık bir para teklif ettiler. Bu konu burada kapansın dediler. Bizden önce 4-5 kişi dava açmışlar hastaneye, biraz vurdumduymazlık, sorumsuzluk var hastanede. Sağlık Bakanlığı'ndan bunun önüne geçmesine talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.