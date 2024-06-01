Dokuz yılda 200 bin pul biriktirdi: Dünya çapında satışlar yapıyorum

"Bizim değerimizi yurt dışından topladım"





Sayısız pulunun bulunduğuna dikkat çeken Bayır, "Osmanlı'nın 1863 yılında ilk basılan pullarından 62-63 elimde mevcut. Bunlardan tedarik edip, Türkiye'de, dünyada sattığım oldu. Türkiye'ye yurt dışından 100 bine yakın Osmanlı pulu getirdim. Bizim değerimizi yurt dışından da topladım, böyle önemli bir görev de üstlendim" dedi.





Serdar Bayır, Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk pulların katalog değerinin yaklaşık 75 bin TL değerinde olduğunu ifade ederek, "ABD'ye ait pullarım var, işgal dönem pullarım var. Bunlarında katalog değerleri yüksek. 50 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL değerlerinde olan pullarım var" diye konuştu.