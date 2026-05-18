Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dolunay ile 18 dakikada müdahale

Dolunay ile 18 dakikada müdahale

04:0018/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mayıs 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Güneydoğu'nun enerjisine 100 milyar yatırım

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerji altyapısını dönüştürecek yeni yatırım planını açıkladı. Şirket, önümüzdeki 5 yılda 100 milyar TL’lik yeni yatırım yapacak. Kaynağın 60 milyar TL’si kırsal şebeke dönüşümü ve akıllı altyapı projelerine ayrılacak.

Dolandırıcılara Dolunay ile 18 dakikada müdahale

İçişleri Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılığa karşı hayata geçirilen Dolunay projesi, emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıkları tek bir dijital çatıda buluşturuyor. Yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde, vatandaşlardan gelen ihbarlar saniyeler içinde işlenerek tüm dijital delilleriyle birlikte kapsamlı bir soruşturma dosyasına dönüştürülüyor. Projeye dair Yeni Şafak’a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Paşa attı Aslan baktı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, son haftada konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan bıraktı. Benedyczak'ın golü ev sahibi takımı Süper Lig'de tutarken, sarı-kırmızılılar ligi 77 puanla tamamladı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, DHL, Aras, Yurtiçi Kargo yarın açık mı, kapalı mı olacak?