Güneydoğu'nun enerjisine 100 milyar yatırım
Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerji altyapısını dönüştürecek yeni yatırım planını açıkladı. Şirket, önümüzdeki 5 yılda 100 milyar TL’lik yeni yatırım yapacak. Kaynağın 60 milyar TL’si kırsal şebeke dönüşümü ve akıllı altyapı projelerine ayrılacak.
Dolandırıcılara Dolunay ile 18 dakikada müdahale
İçişleri Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılığa karşı hayata geçirilen Dolunay projesi, emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıkları tek bir dijital çatıda buluşturuyor. Yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde, vatandaşlardan gelen ihbarlar saniyeler içinde işlenerek tüm dijital delilleriyle birlikte kapsamlı bir soruşturma dosyasına dönüştürülüyor. Projeye dair Yeni Şafak’a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
Paşa attı Aslan baktı
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, son haftada konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan bıraktı. Benedyczak'ın golü ev sahibi takımı Süper Lig'de tutarken, sarı-kırmızılılar ligi 77 puanla tamamladı.