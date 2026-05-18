Dolandırıcılara Dolunay ile 18 dakikada müdahale

İçişleri Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılığa karşı hayata geçirilen Dolunay projesi, emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıkları tek bir dijital çatıda buluşturuyor. Yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde, vatandaşlardan gelen ihbarlar saniyeler içinde işlenerek tüm dijital delilleriyle birlikte kapsamlı bir soruşturma dosyasına dönüştürülüyor. Projeye dair Yeni Şafak’a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.