Dört akraba birbirlerini özendirdi: 'Bomboş bir dünyadaymışım' diyerek hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evlat hasretini koruyucu aile olduğu 2 oğluyla dindiren Dilek Avunmak'ın özendirdiği ağabeyi ve iki kuzeni de evlerini 2'şer çocukla şenlendirdi.
37 yaşındaki Dilek ve Mümin Avunmak çifti, koruyucu ailelik için 2024'te Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.
Başvuruları kabul edilen çift, aynı yıl 2 erkek çocuğun bakımını üstlenmeye başladı.
Dilek Avunmak'ın mutluluğundan etkilenen ve evlat hasreti yaşayan 47 yaşındaki ağabeyi Nasıf ile 40 yaşındaki eşi Fatma Bulduk da girişimde bulunup 2 erkek kardeşe yuvalarının kapısını açtı.
Kuzenlerinin özendirdiği iki çocuk sahibi 50 yaşındaki Yasemin Arslan ve eşi Muhammet Arslan, bir erkek çocuğuna koruyucu aile oldu.
Evlatlarıyla can bağı kurup ihtiyaçlarını karşılayan aileler, davranışlarıyla diğer kuzenleri 50 yaşındaki Tülay ve 53 yaşındaki eşi İsa Sernikli'ye de örnek oldular.
"İkisi de kardeş gibi birbirine sımsıkı sarılarak büyüyorlar"
Annelik duygusunu 2 ve 3 yaşındaki oğullarıyla tattığını dile getiren Dilek Avunmak, "Önceden zaman zor geçerdi. Şu an çocukların arkasında koşturmaktan zaman yetiştiremiyorum. Çocuklarım biyolojik kardeş değil ama ikisi de kardeş gibi birbirine sımsıkı sarılarak büyüyorlar" dedi.
"Evimize neşe oldu"
İki çocuğu olmasına rağmen kuzenlerinden etkilenip koruyucu aileliğe başvurduğunu anlatan Yasemin Arslan, "Ben de bu vesileyle bir çocuk daha sahibi oldum. Çok mutluyum. Evimize neşe oldu" ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da kentte 340 koruyucu aile bulunduğunu ve 455 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, çalışmalar kapsamında koruyucu ailelerle kaynaştırma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.