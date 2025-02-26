Dört akraba birbirlerini özendirdi: 'Bomboş bir dünyadaymışım' diyerek hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı

"Evimize neşe oldu"

İki çocuğu olmasına rağmen kuzenlerinden etkilenip koruyucu aileliğe başvurduğunu anlatan Yasemin Arslan, "Ben de bu vesileyle bir çocuk daha sahibi oldum. Çok mutluyum. Evimize neşe oldu" ifadesini kullandı.





Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da kentte 340 koruyucu aile bulunduğunu ve 455 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, çalışmalar kapsamında koruyucu ailelerle kaynaştırma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.















