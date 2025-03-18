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Dört katlı bina bomba gibi patladı: Çevredeki binaların camları kırıldı

Dört katlı bina bomba gibi patladı: Çevredeki binaların camları kırıldı

09:5918/03/2025, Salı
DHA
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<p>Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu.&nbsp;</p>
Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı.

Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı.

2 kişinin yaralandığı patlamada daire zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı.

İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 

Binanın 4'üncü katında mahsur kalan 2'si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. 

Günlü, patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti.

Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.

#Tekirdağ
#Bina
#Patlama

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