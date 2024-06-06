Down sendromlu öğrencisini dövdü yerlerde sürükledi: Dayakçı öğretmen tutuklandı

'EŞİ HAKKINDA AYRICA SUÇ DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ'





Down sendromlu Berat'ın avukatı Çiğdem Tan, iki ay önce de Berat'ın gözünde morluk tespit edildiğini ancak okulun sorumluluk almadığını ve ortaya somut bir delil konulamadığını belirterek, "Şiddetin hiçbiri normal değildir ama bu daha da vahim. Bir öğretmenin canavarca hisle yaptığı bir davranıştır. Bu çocuk, sistematik olarak dayak yiyerek eğitilmeye çalışılmıştır maalesef. Şüpheli tutuklandı ama 'basit yaralama' suçundan dava açıldığı için muzdaribiz. Çünkü bu olay görüntülerden de anlaşılacağı üzerine basit olamayacak kadar korkunçtur ve 'kasten yaralama' olayıdır. Alt sınırı ve üst sınırı muhakkak yüksekten görülmesi gereken bir davadır. Ayrıca o günün nöbetçi öğretmeni, bu şiddeti uygulayan öğretmenin eşidir ve o da sadece seyretmiştir. Arada yine bir görüntüde mağdur down sendromlu çocuğa tekme atmıştır. O görüntüler de vardır. Fakat henüz savcılığa bu durum intikal etmemiştir, ayrıca suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.