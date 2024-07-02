Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor: 2,5 ayda 69 ton ele geçirildi

YAVRU BALIKLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Bu yıl yağan yağışlardan dolayı tatlı sulardaki debilerde artış yaşandığını, bu durumun balığın göçü için de iyi olduğunu anlatan Demir, "Yoğun bir balık göçü oldu. Ayrıca sahada yaptığımız denetimler ile halkımızın bilinçlenmesinden dolayı bu yıl yavru balıkların daha yoğun olacağını beklemekteyiz. Özellikle denetimler esnasında dere, sazlık alanlarda kaçak avcılara karşı yoğun bir mücadele yürüttük. Bu denetimlerimiz zaman zaman çok zor geçti" diye konuştu.