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'Dünya'daki Mars'a kar yağdı: Eğribucak kayalıkları beyaza büründü

'Dünya'daki Mars'a kar yağdı: Eğribucak kayalıkları beyaza büründü

11:564/03/2025, Salı
IHA
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Sivas'ta görünümüyle Mars gezegenini andıran ve 'Dünya'daki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yağan kar ile beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsal kesimler beyaza büründü.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve görüntüsüyle 'Dünya'daki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları da yağan kar ile birlikte beyaz gelinlik giydi.

Kızıl rengi ve oval yapısı ile dikkat çeken kayalıklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Eğribucak Kayalıkları, soğuk ve karlı günlerde sessiz kaldı.

Kayalıklarda oluşan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

#Mars
#Sivas
#Eğribucak kayalıkları

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