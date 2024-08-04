Dünyanın en iyi köyleri arasında: Birgi 'sürdürülebilir turizm destinasyonu' olma yolunda

"Birgi'nin iyi bir model olacağını umuyorum"





Mihee Kang, Birgi'nin kültürel anlamda korunmuş varlıklarıyla etkileyici olduğunu dile getirerek, "Kamu sektörünün ve yerel halkın işbirliğiyle korunmuş. Bu anlamda çok büyük bir potansiyel var ancak ilerleyen dönemlerde sadece kamu sektörünün değil çeşitli paydaşların katılımlarıyla birlikte bu sürece devam edilmesi gerekiyor. Çeşitli bakanlıklar öncülüğünde farklı paydaşlarının katılımıyla Birgi'nin iyi bir model olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.