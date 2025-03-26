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Edirne'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Edirne'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

23:0626/03/2025, Çarşamba
G: 27/03/2025, Perşembe
DHA
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Edirne'de Kadir Gecesi dolayısıyla, tarihi Eski Cami'de Sakal-ı Şerif ziyaret açıldı. Teravih namazından sonra açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Eski Cami'de teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahi dinleyen vatandaşlar dua etti.

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu da namaz öncesi Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti.

SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILDI


Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, ziyaretçilere açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterirken, duygu dolu anlar yaşadı.

 Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'in sergilendiği cam muhafazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif'in, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü de ziyarete açılacağı belirtildi. 

#Edirne
#Kadir Gecesi
#Sakal-ı Şerif

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