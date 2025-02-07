Edirne'de sigaranın zararlarına 'olay yeri' konseptiyle dikkat çekildi

'HER YIL 100 BİN KİŞİ TÜTÜN KAYNAKLI HASTALIKLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR'

Tütün kullanımının kalp krizleri, felçler ve kronik akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığın önde gelen nedeni olduğunu söyleyen Bayrak, "Hamilelik sırasında sigara kullanımı düşük doğum ve erken doğum riskini artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanımının her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden olduğunu; bu ölümlerin 1,2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını ve 65 bininin ise çocuklar arasında gerçekleştiğini belirtiyor. Tütün bağımlılığı ciddi anlamda insanlarımızı tehdit ediyor. Her yıl Türkiye de 100 bin kişi, tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta bile bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz. Bu nedenle bağımlılıklar içinde sigara daha zararsız gibi görülse de aslında büyük kayıplara yol açıyor" diye konuştu.