Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu eğitimi esnekleştirmeyi hedefleyen “2+2” modeline şimdilik onay vermedi. Kabineye sunulan taslakta, öğrencilerin ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitime ara verebilmesi öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, modelin “erken okul terki” riskini artırabileceği yönündeki olumsuz raporu üzerine Erdoğan, “Üzerinde biraz daha çalışın” diyerek taslağı geri gönderdi.
Kamuoyunda uzun süredir konuşulan "zorunlu eğitimin kısaltılması" önerisi hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle çok tartışılıyordu. Bütün bu görüşlerden yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 şeklinde.
Öğrenciler, ilk 2 yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan 2 yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi 2 yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.
"BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN"
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Taslak üzerinde biraz daha çalışın." dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Politikaları Kurulu'nun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.
NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ
Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi.
Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve "Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı." dediği öğrenildi.
Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.