Kamuoyunda uzun süredir konuşulan "zorunlu eğitimin kısaltılması" önerisi hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle çok tartışılıyordu. Bütün bu görüşlerden yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 şeklinde.





Öğrenciler, ilk 2 yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan 2 yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi 2 yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.