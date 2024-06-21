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Ekmek teknesi gelin arabası oldu: Bakan bir daha baktı

23:45 - 21/06/2024 Cuma
AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçimini tır şoförlüğü yaparak sağlayan Ümit Bozdağ, tırını süsleyerek düğününde gelin arabası olarak kullandı.

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Ümit Bozdağ düğün töreni öncesinde aracını çiçek ve renkli şeritlerle süsleyerek hazırladı.

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Süslediği ekmek teknesinin direksiyonuna geçen Bozdağ, hayatını birleştirdiği Zeynep Taş'ı da yanına aldı.



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Yollarda korna çalarak heyecanını yansıtan Bozdağ, İstasyon Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meslektaşları ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.



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Bozdağ tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.



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Eşinin kendisini desteklemesiyle hayalini gerçekleştirdiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:


"Küçüklüğümden bu yana şoförlük mesleği içerisinde büyüdüm. Ailem gibi ben de bu mesleği seçtim ve tır şoförlüğü yapıyorum. Evlendiğim gün gelin arabasını tırdan yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek güzel bir hatıra oldu."

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Taş ise gelin arabalarının tır olacağını duyduğunda çok şaşırdığını, güzel bir hatıra olabileceğini düşünerek kabul ettiğini dile getirdi.



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#Kahramanmaraş
#Tır
#Gelin arabası
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