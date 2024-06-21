Ekmek teknesi gelin arabası oldu: Bakan bir daha baktı

Eşinin kendisini desteklemesiyle hayalini gerçekleştirdiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:





"Küçüklüğümden bu yana şoförlük mesleği içerisinde büyüdüm. Ailem gibi ben de bu mesleği seçtim ve tır şoförlüğü yapıyorum. Evlendiğim gün gelin arabasını tırdan yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek güzel bir hatıra oldu."