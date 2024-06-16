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Eller semada diller duada: 81 ildeki camilerde bayram namazı coşkusu

07:43 - 16/06/2024 Pazar
AA

Vatandaşlar 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın etti. Ülkemizde ilk Kurban Bayramı namazı ülkenin doğusundaki Iğdır ilinde sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerindeki camilerde cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. Namazın ardından cemaat, hayır dualarıyla birlikte kurban kesim alanlarına doğru hareket etti.

1/ 25

GAZİANTEP

2/ 25

ESKİŞEHİR

3/ 25

KÜTAHYA

4/ 25

KARABÜK

5/ 25

YOZGAT

6/ 25

BİLECİK 

7/ 25

TEKİRDAĞ

8/ 25

İSTANBUL

9/ 25

ANKARA

10/ 25

BURSA

11/ 25

HATAY

12/ 25

KAYSERİ

13/ 25

MERSİN

14/ 25

DÜZCE

15/ 25

NEVŞEHİR

16/ 25

SİİRT

17/ 25

ADIYAMAN

18/ 25

KİLİS

19/ 25

ADANA

20/ 25

NİĞDE

21/ 25

MARDİN

22/ 25

ERZURUM

23/ 25

SAKARYA

24/ 25

ŞANLIURFA

25/ 25

KARS

#kurban bayramı
#bayram namazı
#Türkiye
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