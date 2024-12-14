Emevi Camii'nde özgür cuma

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Teminat tutarı yüzde 50 arttı
Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun olarak karşılanması için teminat tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Teminat tutarları maddi zararlarda 200 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarılırken, bedeni zararlarda ise 1,8 milyon TL'den 2,7 milyon TL'ye yükseltildi.
Özgür Cuma
Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk cuma namazı bir zafer bayramı havasında geçti. Binlerce Suriyeli, başkent Şam’daki ünlü Emevi Camii’nde cuma namazını kılmak için camiye akın etti. Devrim lideri Ebu Muhammed el-Culani kutlamalar esnasında havaya ateş açarak halkı korkutmama talimatı verdi.
Yolumuz açık olsun
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri kura çekimi gerçekleştirilirken, Türkiye, E Grubu’nda yer aldı. Rakiplerimiz UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak İspanya-Hollanda maçının kazananı ile Gürcistan ve Bulgaristan oldu. Ay-yıldızlılar ilk maçını Eylül 2025’te oynayacak.