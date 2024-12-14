Emevi Camii'nde özgür cuma

Teminat tutarı yüzde 50 arttı

Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun olarak karşılanması için teminat tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Teminat tutarları maddi zararlarda 200 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarılırken, bedeni zararlarda ise 1,8 milyon TL'den 2,7 milyon TL'ye yükseltildi.