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Emniyet şeridinde feci kaza: Hafriyat kamyonu TIR'a çarptı

09:21 - 23/07/2024 Salı
DHA

Beykoz lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 

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Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı. 

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Akgül lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu.

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Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a arkadan çarptı. 

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Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. 

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İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#İstanbul
#Beykoz
#Kaza
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