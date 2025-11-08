'En çok gitmek istenen şehir' oldu: İstanbul'a altın madalya

"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Dünya)" kategorisinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires, ilk kez altın madalya kazandı. Japonya’nın başkenti Tokyo gümüş madalya ve Avustralya’nın Sidney şehri bronz madalya aldı.





Birleşik Krallık'ın en büyük tüketici oylaması seyahat ödülleri olan bu ödüllerde, Birleşik Krallık'ın en uzun süredir yayınlanan ve en çok tirajlı seyahat dergisi olan Wanderlust'ın 200 binden fazla okuyucusu tarafından toplam 4,8 milyon oy kullanıldı.