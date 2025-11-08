Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'En çok gitmek istenen şehir' oldu: İstanbul'a altın madalya

'En çok gitmek istenen şehir' oldu: İstanbul'a altın madalya

13:078/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İstanbul, dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust'ın 2025 Okuyucu Seyahat Ödülleri'nde "En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde altın madalya kazandı.

Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip Wanderlust, Londra Ulusal Galerisi'nde düzenlenen törenle 24. Okuyucu Seyahat Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.


İstanbul, "En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Doğu ile Batı'yı bir araya getiren cazibesiyle altın madalya kazandı.

Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust’ın ödüle ilişkin yapılan açıklamasında, derginin okuyucularının İstanbul’un kubbeler ve minarelerle süslenmiş silüetinden gelişen sanat ve yemek sahnesine kadar, tarihin ve modernliğin büyüleyici karışımını öne çıkararak şehri altın madalya ile ödüllendirdikleri belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wanderlust'un Genel Yayın Yönetmeni George Kipouros, İstanbul’un 2024’te gümüş madalya kazandığını hatırlatarak şunları kaydetti:


"İstanbul, bu yıl altın madalya aldı. Okuyucular bu şehri her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. Gün batımında Boğaz'ı geçmekten, yüzyılların etkisini taşıyan yemekleri tatmaktan ve aynı öğleden sonra kiliseler, camiler ve modern sanat galerileri arasında dolaşmaktan bahsediyorlar. İstanbul'un enerjisi, farklı dünyalar arasında ne kadar rahat yaşandığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var."

"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan Dubrovnik, "Eski Kent" bölgesinin sinematik cazibesi ve sürdürülebilir turizm yönünde attığı yeni adımlarla gümüş madalya aldı. İspanya’nın başkenti Madrid ise beğenilen müzeleri, gece hayatı ve topluluk bilinci ile bronz madalyaya layık görüldü.

Japonya "En Çok Gitmek İstenen Ülke" kategorisinde altın madalya aldı


Wanderlust Seyahat Ödülleri 2025’te "En Çok Gitmek İstenen Ülke" kategorisinde Japonya altın madalya alırken, Kosta Rika gümüş madalya ve Kanada bronz madalya kazandı.


"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Dünya)" kategorisinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires, ilk kez altın madalya kazandı. Japonya’nın başkenti Tokyo gümüş madalya ve Avustralya’nın Sidney şehri bronz madalya aldı.


Birleşik Krallık'ın en büyük tüketici oylaması seyahat ödülleri olan bu ödüllerde, Birleşik Krallık'ın en uzun süredir yayınlanan ve en çok tirajlı seyahat dergisi olan Wanderlust'ın 200 binden fazla okuyucusu tarafından toplam 4,8 milyon oy kullanıldı.

#İstanbul
#Japonya
#Madalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi telefon modelleri 5G'ye uyumlu? iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025