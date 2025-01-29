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Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekarelik devinde korkutan görüntü: 'Endişe verici'

Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekarelik devinde korkutan görüntü: 'Endişe verici'

09:2729/01/2025, Çarşamba
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3 bin 712 kilometrekarelik büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden oldu. Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Etkisini her geçen yıl artıran kuraklık, yağışların azalması ve sıcaklıkla birlikte artan buharlaşma sonucu Van Gölü'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor.



3 bin 712 kilometrekarelik büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden oldu.

Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu gözler önüne serdi.



Van Gölü'nde suyun çekilmeye devam ettiğini ifade eden Orhan Emen isimli vatandaş, “Van Gölü'nün kuruması bizleri endişelendiriyor. Van Gölü demek çevrenin nefesi demek. Van Gölü demek çevrenin oksijeni demek. İnşallah yağışlar bol olur, Van Gölü eski haline kavuşur” dedi.

#Türkiye
#Van Gölü
#mikrobiyolit

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