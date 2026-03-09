Enerji su ve gıda krizi kapıda

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
6 soruda kura sonrası süreç
'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut için kura çekimlerinde sona yaklaşıldı. Bugüne kadar 79 ilde 403 bin 632 konutun hak sahipleri belirlenirken, kura sonrası süreçte sözleşme imzalama, peşinat yatırma ve konut belirleme kurası gibi aşamalar başlayacak.
Petrol savaşı başlattılar
ABD ve İsrail’in İran’daki petrol altyapısını hedef alan saldırıları, Ortadoğu’daki savaşı yeni ve tehlikeli bir aşamaya taşıdı. Tahran’da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından kent siyah duman ve petrol kalıntılarıyla karışık yağmurla güne uyanırken, enerji tesislerinin hedef alınması “petrol savaşı” endişelerini büyüttü. Bir İranlı yetkili gelişmeyi, "Yakında kimse petrol satamayacak" diye değerlendirdi.
Fenerbahçe geri döndü
Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Mouandilmadji'nin 2 gol attığı karşılaşmada Guendouzi, Nene ve Cherif ile 3 puana ulaştı. Ligdeki son 2 maçında 4 puan bırakan F.Bahçe, haftayı kayıpsız geçerek lider G.Saray'la 4 puanlık farkı korudu.