Enerji su ve gıda krizi kapıda

Petrol savaşı başlattılar

ABD ve İsrail’in İran’daki petrol altyapısını hedef alan saldırıları, Ortadoğu’daki savaşı yeni ve tehlikeli bir aşamaya taşıdı. Tahran’da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından kent siyah duman ve petrol kalıntılarıyla karışık yağmurla güne uyanırken, enerji tesislerinin hedef alınması “petrol savaşı” endişelerini büyüttü. Bir İranlı yetkili gelişmeyi, "Yakında kimse petrol satamayacak" diye değerlendirdi.