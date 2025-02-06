Enkaz altında verdiği sözü tuttu: 'Ömür boyu da yapsam haklarını ödeyemem'

Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. ‘Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz' sesini ömür boyu unutamam. Beni enkazdan çıkarmadan bırakmadılar. Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım.