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Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: İsrail'i durdurmak için kuvvet kullanılmalı

Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: İsrail'i durdurmak için kuvvet kullanılmalı

04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Hak kaybına karşı üç formül masada

2025'te emekli olacaklara bağlanacak emekli aylığı 2024'te emekli olanlara oranla daha düşük olacak. Hak kaybının ortadan kaldırılması için ilave ödenek oluşturma planları yapan ekonomi yönetimi, sorunun kalıcı olarak çözümü için üç formül belirledi.

Katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında tüm dünyaya haykırdı: Ey insan hakları örgütleri! Gazze’dekiler, Batı Şeria’dakiler insan değil mi? Ey uluslararası basın kuruluşları! İsrail’in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey BM Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek; bu zulme, bu barbarlığa ‘Dur’ demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

İlk maçında üç puan avında

Play-off turunda Young Boys’a elenerek Şampiyonlar Ligi’nin kapısından dönen Galatasaray, bugün yeni formatıyla başlayacak olan Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefliyor. İlk hafta maçında bugün Yunan ekibi PAOK’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de yakaladığı havayı Avrupa’da da sürdürmek adına sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. 

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