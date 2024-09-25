Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: İsrail'i durdurmak için kuvvet kullanılmalı

Katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında tüm dünyaya haykırdı: Ey insan hakları örgütleri! Gazze’dekiler, Batı Şeria’dakiler insan değil mi? Ey uluslararası basın kuruluşları! İsrail’in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey BM Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek; bu zulme, bu barbarlığa ‘Dur’ demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?