Ermeni kartı senin neyine

İhracat haritası çeşitleniyor

Önceki dönemde birkaç sektörün ağırlıkta olduğu Türkiye ihracatı, savunmadan teknolojiye, tekstilden yatçılığa kadar farklı alanlardaki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Birçok farklı sektörden firmalar isimlerini devler listesine yazdırmaya başladı. Yüzlerce basamaklık sıçramalar ve üç haneli ticaret artışları, ihracat ligindeki rekabetin daha da yükseleceğine işaret ediyor.