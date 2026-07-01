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Ermeni kartı senin neyine

Ermeni kartı senin neyine

04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Temmuz 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracat haritası çeşitleniyor

Önceki dönemde birkaç sektörün ağırlıkta olduğu Türkiye ihracatı, savunmadan teknolojiye, tekstilden yatçılığa kadar farklı alanlardaki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Birçok farklı sektörden firmalar isimlerini devler listesine yazdırmaya başladı. Yüzlerce basamaklık sıçramalar ve üç haneli ticaret artışları, ihracat ligindeki rekabetin daha da yükseleceğine işaret ediyor.

Soykırımcının yeni hedefi Ermeniler

Gazze'deki saldırılar nedeniyle soykırım ve tutuklama kararlarıyla gündemde olan işgalci İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'teki Ermeni Hristiyan toplumunu hedef alıyor. Özellikle son üç yıldır Ermeni varlığına yönelik Siyonist saldırılarda artış gözlemleniyor. Patrikhane yaptığı açıklamalarla, mülklerin haczi, artan istilacı Yahudi terör gruplarının şiddeti ve baskılarla Kudüs'teki kadim Ermeni varlığının yok edilmek istendiğini duyurdu.

Avrupa'ya tokat

Katıldığı son Dünya Kupası’nda yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Fas, 2026’da Hollanda’yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Kuzey Afrika ekibinin yanı sıra, Güney Amerika ekibi Paraguay da bir başka Avrupa ekibi Almanya’yı saf dışı bıraktı.

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