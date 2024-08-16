Erzurum'un asırlık 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor

Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmından başlayarak Hamam Deresi tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıları püskürtmek ya da İlave ve Uzunahmet Tabyalarını aşma ihtimaline karşı düşmanı durdurmak amacıyla Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 2 bin 390 metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 5 pusu odası bulunuyor.





Etrafını çevreleyen hendek, giriş binası, asıl tabya, topçu ve pusu odaları olmak üzere farklı bölümlerden oluşan ve ihtişamını koruyan tabya, dron ile görüntülendi.