Esed'e son uyarı

Esed siyasi sürece angaje olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı es-Sudani ile telefon görüşmesinde Suriye Devlet Başkanı Esed’e son uyarısını yaptı. Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olması gerektiğini ifade etti.