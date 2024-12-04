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Esed'e son uyarı

Esed'e son uyarı

04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyon %47’ye geriledi

Aylık enflasyon kasımda yüzde 2,24 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise 1,5 puanlık düşüşle yüzde 47’ye geriledi. Hizmet enflasyonundaki katılık yumuşarken, giyim ve ayakkabıda eksi enflasyon görüldü. Üretici maliyetlerinin yaklaşık 3 puanlık azalışla yüzde 29,4’e düşmesi dikkat çekti.

Esed siyasi sürece angaje olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı es-Sudani ile telefon görüşmesinde Suriye Devlet Başkanı Esed’e son uyarısını yaptı. Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olması gerektiğini ifade etti.

Bir yıldız doğuyor

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