Esenyurt’a altı Fetö’cü asker almışlar

Enflasyon düşüşünü gıda ve giyim sınırladı

Enflasyon, ekimde yüzde 2,88 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. Enflasyondaki düşüşü giyim ve ayakkabı fiyatları sınırladı. En fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile patates hariç taze sebzelerde görüldü.



