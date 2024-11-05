Esenyurt’a altı Fetö’cü asker almışlar

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyon düşüşünü gıda ve giyim sınırladı
Enflasyon, ekimde yüzde 2,88 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. Enflasyondaki düşüşü giyim ve ayakkabı fiyatları sınırladı. En fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile patates hariç taze sebzelerde görüldü.
6 FETÖ'cü askere maaş bağlanmış
CHP’li Ahmet Özer’in görevden alınmasının ardından Esenyurt Belediyesi’nde yapılan incelemelerde ilginç bulgular tespit edildi. Belediye iştiraki olan ESPAŞ'ta,
FETÖ’den ihraç edilen 6 subay ve astsubaya maaş ödendiği, Özer'in görevden
alınmasının hemen ardından Başkan Yardımcısı Murat Düzgün'ün talimatıyla 9 kişinin yerlerinin değiştirildiği, bu şahısların da PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
UEFA'dan flaş karar
UEFA, 28 Kasım'da Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken Avrupa Ligi 5. hafta maçının tarafsız sahaya alınmasına karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir" açıklamasını yaptı.