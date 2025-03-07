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Esenyurt'ta trafikte kavga: Küçük kız babasının bacağına sarılarak engellemeye çalıştı

Esenyurt'ta trafikte kavga: Küçük kız babasının bacağına sarılarak engellemeye çalıştı

13:217/03/2025, Cuma
DHA
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<p>Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.&nbsp;</p>
Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Esenyurt'ta 2 araç sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya otomobillerde bulunan kadın ve çocuklar da dahil oldu. Bir çocuğun babasının bacağına sarılarak kavgayı engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi.

Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı.

Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu.

Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

#Esenyurt
#Kavga
#Trafik

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