Evine hobi amaçlı telsiz istasyonu kurdu: 180 ülke ile haberleşiyor

"Mesafe sınırsız"





2025 yılında 180 ülke ile konuştuğunu belirten İlyas Çetin, "Telsiz işine merakım 1987 yılında hat bandı cihaz ile başladı. Hat bandı herkesin kullanabileceği, lisans gerektirmeyen bir sistemdir. 1994 yılında Samsun'da amatör telsizcilik imtihanı açıldı. İmtihanı girerek A sınıfı belgemi aldım. 1994 yılında amatör telsiz ile başladım. 2025 yılında halen bu işe devam ediyorum. Bu işin gönüllü askerleriyiz. Bilinmemizi istiyoruz. Evlerde bizim sabit istasyonlarımız var. Evlerden ayrıldığımız zaman el telsizlerimiz var. Kullanmış olduğumuz bu cihazlarda mesafe sınırsızdır. Dünyanın her tarafına sinyal gönderebiliyorsun. Haberleşme yapabiliyorsun. Farklı modlar var. O modlar ile uzaklarla iletişim kurabiliyorsun. Görenlerin dikkatini çekiyor. 2025 yılında sesli ve sessiz olarak 180 ülke ile konuştum" dedi.