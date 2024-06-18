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Evini ateşe verdi: Polis şüpheliyi mahallelinin elinden kurtardı

07:16 - 18/06/2024 Salı
DHA
<p><span class="ql-cursor">﻿</span>Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olay sonrası mahalle sakinleri, polisin gözaltına aldığı Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu.</p>
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olay sonrası mahalle sakinleri, polisin gözaltına aldığı Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç.'nin oturduğu evi ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı.

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İddiaya göre, arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç., oturduğu evi ateşe verdi.

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Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. 

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.

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Mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu

Evini ateşe veren Özgür Ç.'yi gözaltına alan polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, olan Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu. 

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Çıkan olayda, öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı.

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Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Sancaktepe
#İstanbul
#Yangın
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