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Evlat nöbetindeki babadan oğluna sitem: Elindeki kalemi aldılar kalem yerine silah verdiler

12:38 - 18/08/2024 Pazar
IHA
<p>Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.</p>
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti olan aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Yusuf Erdinç, oğlu Mikail'e sitem ederek, “Yazıklar olsun. Elindeki kalemi aldılar, kalem yerine silah verdiler. Kime karşı, bana karşı” dedi.

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Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

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Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, oğlu Tuncay'ı 10 senedir aradığını ifade etti.

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Şimdiye kadar haber alamadığını belirten Erdinç, “Buradan oğluma sesleniyorum. Sen, okumuş bir adamsın. Etrafına bak, HDP milletvekillerinin çocukları yanında var mı, yok mu? Nerede, Avrupa'da. Sen neredesin, kuru ekmek bulamıyorsun. Yazıklar olsun. Elindeki kalemi aldılar, kalem yerine silah verdiler. Kime karşı, bana karşı. Buradayım, 2015'ten beri peşini bırakmadım. Babam beni yalnız bıraktı, aramıyor, sormuyor deme. Peşini bırakmadım, bırakmayacağım” dedi.

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Oğlunu istediğini, oğlunu HDP'nin kandırıp Kandil'de PKK'ya verdiğini ileri süren Bingöl, “Oğlum 14 yaşındaydı ve kendi iradesiyle gitmedi. Kandırılıp, tehdit edilerek oğlum götürüldü. Oğlumu; Kandil'den, PKK'dan ve HDP'den istiyorum. Oğlumun kokusunu, yüzünü özledim. 10 senedir hasrettim” ifadelerini kullandı.

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#Evlat Nöbeti
#Diyarbakır
#Eylem
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