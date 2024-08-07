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Eyüpsultan'da fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle evin duvarına çarptı

13:02 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
<p>Kaza, Eyüpsultan Üçevler Üstü Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, Eyüpsultan Üçevler Üstü Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Eyüpsultan'da otomobiliyle otoparka girmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca evin duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken arkadaki yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Senem Çankaya evinin otoparkına girmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarparak takla attı.

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Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken arka koltukta oturan kadın için itfaiye çağrıldı.

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Şok geçiren kadın, itfaiye tarafından otomobilden çıkarıldı.

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Hafif yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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"Fren yerine gaza bastı"

Kazanın sesiyle olay yerine koşan Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Senem çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış" dedi.

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#Eyüpsultan
#İstanbul
#Otomobil
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