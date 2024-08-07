Eyüpsultan'da fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle evin duvarına çarptı

"Fren yerine gaza bastı"

Kazanın sesiyle olay yerine koşan Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Senem çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış" dedi.