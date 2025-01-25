Faciaya resmen yol verdiler

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Suriye ile ticarete yol haritası
Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerinde yeni yol haritası netleşti. İki ülke arasında gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Şam'da yapılan toplantıda yeni STA başta olmak üzere 5 konuda yapılacaklar belirlendi.
Eksikler için 1 ay verdik ‘Tamamlayacağız’ dedi‘
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel’in 16 Aralık’taki yangın denetimine katılan itfaiyeci Yeni Şafak’a konuştu. Otelde birçok eksik tespit ettiklerini belirten Selami Subay, bunların tamamlanması için 1 ay süre tanıdıklarını, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da “tamamlayacaklarını” söylediği bilgisini verdi. Ancak otel, eksikleri gidermek yerine denetim talebini geri çekti. Ardından 3224 m2 için değil, 70 m2 kafe-restoran bölümü için “yangın güvenliğine uygun” raporu alındı.
Çocukluk aşkım
Galatasaray, Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ilk transferini yaptı. 5.9 milyon Euro bedelle transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşmeye imza atarken, “Burası benim çocukluk aşkım. İnşallah sezonu şampiyon tamamlarız” dedi.