Faciaya resmen yol verdiler

Eksikler için 1 ay verdik ‘Tamamlayacağız’ dedi‘

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel’in 16 Aralık’taki yangın denetimine katılan itfaiyeci Yeni Şafak’a konuştu. Otelde birçok eksik tespit ettiklerini belirten Selami Subay, bunların tamamlanması için 1 ay süre tanıdıklarını, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da “tamamlayacaklarını” söylediği bilgisini verdi. Ancak otel, eksikleri gidermek yerine denetim talebini geri çekti. Ardından 3224 m2 için değil, 70 m2 kafe-restoran bölümü için “yangın güvenliğine uygun” raporu alındı.