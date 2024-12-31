Faizin maliyeti 505 milyar dolar

Türkiye yüksek faizin bedelini ağır bir faturayla ödüyor. Son 15 ayda vatandaşların, şirketlerin ve Hazine’nin ödediği faizin toplamı 235 milyar doları buldu. Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi halinde 2025’te bu rakama 270 milyar dolar daha eklenecek. 27 ayda ödediğimiz faiz toplamı 505 milyar dolara çıkacak.