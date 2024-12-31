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Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faizin maliyeti 505 milyar dolar
Türkiye yüksek faizin bedelini ağır bir faturayla ödüyor. Son 15 ayda vatandaşların, şirketlerin ve Hazine’nin ödediği faizin toplamı 235 milyar doları buldu. Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi halinde 2025’te bu rakama 270 milyar dolar daha eklenecek. 27 ayda ödediğimiz faiz toplamı 505 milyar dolara çıkacak.
Beşiktaş'ta ilk hamle Sergen Yalçın
Beşiktaş’ta rekor oyla başkanlığa seçilen Serdal Adalı, ilk hamlesini kulübeye yapıyor. Adalı, seçim öncesinde söylediği gibi daha önce siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük görevine getirerek, hızlı bir başlangıç yapacak.