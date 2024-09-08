Farklı ülkelerden 600 kaktüsle çatıda bahçe kurdu: Değerleri 500 bin lirayı buluyor

Şükrü Şen, "Koleksiyonumda Peru, Mısır, Kaliforniya ve Güney Afrika gibi farklı bölgelerden getirilen kaktüsler yer alıyor. Kaktüslerin üzerinde, ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için adlarının yazılı olduğu etiketler bulunuyor. Koleksiyonumdaki kaktüslerin piyasa değeri, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar değişiyor. Ancak bu kaktüsleri satmayı düşünmüyorum. Aksine bu değerli bitkileri yetiştirmeye ve büyütmeye devam edeceğim" diye konuştu.