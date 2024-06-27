Fatih'te ahşap bina yangını: Alevlere teslim oldu

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, 18.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre; 2 katlı metruk ahşap binanın 2'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.
Sahibi tarafından satılığa çıkarılan yapının çevreye tehlike oluşturmaması için yıkılması bekliyor.