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Fatih'te ahşap bina yangını: Alevlere teslim oldu

20:45 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:15 - 27/06/2024 Perşembe
DHA

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, 18.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre; 2 katlı metruk ahşap binanın 2'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. 

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 Sahibi tarafından satılığa çıkarılan yapının çevreye tehlike oluşturmaması için yıkılması bekliyor.

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#İstanbul
#Fatih
#Yangın
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