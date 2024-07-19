Fatih'te beton mikseri binaya çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Bina sakini Duygu Yıldız, “Bu olay sabah saatlerinde de yaşandı. Uyarmamıza rağmen tedbirlerini almadılar. Tekrar aynı şeyi bize yaşattılar. Biz şimdi evimize çıkamıyoruz. Biz bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Bu yolun beton mikserlerine ve büyük araçlara kapatılmasını istiyoruz. Biz bu binada 12 aile yaşıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Lütfen bizi duysunlar. Çok korktuk. Hala daha titriyoruz" dedi.