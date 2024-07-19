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Fatih'te beton mikseri binaya çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

22:23 - 19/07/2024 Cuma
DHA

Fatih'te yokuştan kayan beton mikseri binaya çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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Kaza, saat 17.00'da Ayvansaray Mahallesi, Çınçınlı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata beton taşıyan mikser, yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. 

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Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sokak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

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Bina sakini Duygu Yıldız, “Bu olay sabah saatlerinde de yaşandı. Uyarmamıza rağmen tedbirlerini almadılar. Tekrar aynı şeyi bize yaşattılar. Biz şimdi evimize çıkamıyoruz. Biz bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Bu yolun beton mikserlerine ve büyük araçlara kapatılmasını istiyoruz. Biz bu binada 12 aile yaşıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Lütfen bizi duysunlar. Çok korktuk. Hala daha titriyoruz" dedi.

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#Fatih
#Beton mikseri
#Kaza
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