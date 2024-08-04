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Fatih'te iş yerinin çamaşırhane bölümünde korkutan yangın

15:27 - 4/08/2024 dimanche
DHA

Fatih'te bir iş yerinin çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinin bitişiğinde bulunan otelin müşterileri tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Yangın, saat 10.30 sıralarında Eminönü Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir çantacının iddiaya göre kaçak olarak işlettiği çamaşırhane bölümünde çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. 

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Yangın sırasında çıkan dumanlar tüm sokağı sardı. 

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Bitişikte bulunan otelin müşterileri ise, tedbir amaçlı tahliye edildi. 

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#İstanbul
#Fatih
#Yangın
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