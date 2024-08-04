Fatih'te iş yerinin çamaşırhane bölümünde korkutan yangın

Fatih'te bir iş yerinin çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinin bitişiğinde bulunan otelin müşterileri tedbir amaçlı tahliye edildi.

1 / 7 Yangın, saat 10.30 sıralarında Eminönü Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir çantacının iddiaya göre kaçak olarak işlettiği çamaşırhane bölümünde çıktı.

2 / 7 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 / 7 İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

4 / 7 Yangın sırasında çıkan dumanlar tüm sokağı sardı.

5 / 7 Bitişikte bulunan otelin müşterileri ise, tedbir amaçlı tahliye edildi.

6 / 7 Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.