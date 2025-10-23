Fay kırığıyla oluştu: Suuçtu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor

Şelalenin bu mevsimde suyunun azaldığını ancak doğal güzelliğini koruduğunu belirten Gürbüzler, şunları kaydetti:





"Sürekli ziyaretçilerimiz bulunmaktadır. Yazın yerli ve yabancı her türlü ziyaretçi geliyor. Bunun haricinde turlar düzenleniyor. Yabancı turlar var. KKTC'den ayda bir ya da iki defa gelen turlarımız var. Bunun haricinde İngiliz, Finlandiyalı, Hollandalı yani dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarının kızarmaya başlamasıyla fotoğraf tutkunu arkadaşlarımızın uğrak yeri oluyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra çeşitli yerlerden doğa ve fotoğraf tutkunları buraya geliyorlar."